КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ексфутболист сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" - Жан-Пьер Адамс, скончался на 74-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на "L'Équipe".

Детали

Адамс впал в кому, когда ему было 34 года. Несчастный случай произошел в далеком 1982 году. Из-за ошибки анестезиолога во время операции на колене он впал в кому. Тогда бушевал забастовку медиков, а анестезиолог допустил ошибку (тогда от за забастовки курировал восемью операциями).

После того момента за 39 лет Адамс так и не пришел в себя. За ним все эти годы ухаживала жена Бернадетт.

Дополнение

Адамс выступал на позиции центрального защитника и успел поиграть за “Ним”, “Ниццу”, “ПСЖ” и другие клубы. В составе сборной Франции он провел 22 матча.