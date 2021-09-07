Лучший бомбардир УПЛ перенес операцию на сердце

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Игрок передней звена поля киевского “Динамо” Владислав Кулач перенес операцию на сердце. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ближайшее игры форвард пропустит подготовку. По информации главного врача киевского “Динамо” Андрея Шморгуна, Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.

Восстановление не будет занимать большого промежутка времени — примерно через 10 дней он сможет тренироваться в общей группе.

Сказано, что Виталий Буяльский успел вернуться в клуб после повреждения приводящей мышцы бедра и проводит тренировки по индивидуальной программе.

Справка

В прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром сезона с 15 забитыми мячами.