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Лучший бомбардир УПЛ перенес операцию на сердце

Лучший бомбардир УПЛ перенес операцию на сердце

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Игрок передней звена поля киевского “Динамо” Владислав Кулач перенес операцию на сердце. Об этом сообщает сайт “бело-синих”, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ближайшее игры форвард пропустит подготовку. По информации главного врача киевского “Динамо” Андрея Шморгуна, Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.

Восстановление не будет занимать большого промежутка времени — примерно через 10 дней он сможет тренироваться в общей группе.

Сказано, что Виталий Буяльский успел вернуться в клуб после повреждения приводящей мышцы бедра и проводит тренировки по индивидуальной программе.

Справка

В прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром сезона с 15 забитыми мячами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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