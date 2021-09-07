В мире коронавирусом заразились почти 222 млн человек

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболел уже почти 222 млн людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 221,975,758 человек, из них выздоровели 198,575,144 человек. Количество умерших возросло до 4,588,795.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,865,794), Индия (33,057,320), Бразилия (20,899,933), Россия (7,030,455), Великобритания (7,018,927), Франция (6,839,494), Турция (6,519,016) и Аргентина (5,207,695).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (666,559), Бразилии (583,866) и Индии (441,075).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2298307 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 001 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.