Официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн/доллар

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на 7 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.810200 грн за доллар;

31.806300 грн за евро;

0.367460 грн за российский рубль;

37.106700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 6 сентября курс всех валют упал.