Новости: Экономика
7 сентября 2021, 06:12 • Златослава Максымук • 6015
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн/доллар
КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на 7 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.810200 грн за доллар;
31.806300 грн за евро;
0.367460 грн за российский рубль;
37.106700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 сентября курс всех валют упал.
Источник: УНН
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