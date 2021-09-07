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На 7 сентября установлена цена на банковские металлы

На 7 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 7 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 571.4190 грн;

Серебро - 21.2819 грн;

Платина - 882.7327 грн;

Палладий - 2 081.0060 грн.

По сравнению с 6 сентября курс всех металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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