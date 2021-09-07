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Легендарный Пеле перенес операцию по удалению опухоли: известны детали

Легендарный Пеле перенес операцию по удалению опухоли: известны детали

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Именитый бывший футболист сборной Бразилии Пеле перенес хирургическое вмешательство, которое было связано с удалением опухоли, передает УНН со ссылкой на Instagram Пеле.

Детали

Трехкратный чемпион мира по футболу 80-летний бразилец Пеле был прооперирован в частной клинике в Сан-Паулу из-за обнаруженной опухоли в толстой кишке. Сейчас состояние Пеле нормальный, и он чувствует себя хорошо.

Цитата

“Друзья, большое спасибо за ваши сообщения. Я благодарю Бога, чувствую себя очень хорошо и спасибо за то, что доктор Фабио, и доктор Мигель следят за моим здоровьем. В прошлую субботу я прошел операцию на правой толстой кишке. Опухоль была обнаружена после проведения анализов, о которых я уже упоминал. К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я буду смотреть на эту ситуацию с улыбкой, жить с любовью моих близких и друзей ”, - говорится в сообщении Пеле.

Напомним

В 2019 году Пеле перенес другую операцию по удалению камня из почки.

Источник: УНН
Теги: футбол
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