7 сентября: День военной разведки Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня, 7 сентября, в мире отмечают День отказа от военной игрушки, День кружева. В Украине отмечают День военной разведки, пишет УНН.

День отказа от военной игрушки

7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки (или День отказа от военной игрушки). Начали отмечать этот необычный день с 1988 года.

В этот день принято менять детские автоматы, пистолеты, танки, мечи на «мирных» мягких мишек, или, что еще лучше - на развивающие игрушки, способствующие умственному развитию ребенка. Это касается не только игрушек, но и компьютерных игр.

Дизайн игрушечного оружия развивается чрезвычайно быстро и она становится все более реалистичной, что представляет потенциальную угрозу детской психике. Кроме того, некоторые военные игрушки являются травмоопасными. Антивоенная идея этого Дня является весьма актуальной для нынешнего времени с его локальными войнами и вооруженными конфликтами. Поэтому с детства лучше воспитывать любовь к прекрасному и учить ребенка ценить мир.

Международный день кружева

Техника выполнения кружева возникла много веков назад. Еще в библейских текстах есть упоминания о пышных ткани, которыми были декорированы наряд священников. Даже на мумиях времен Древнего Египта встречаются сетчатые вышивки.

Но наибольшую известность кружево завоевало в XVI веке, во времена Екатерины Медичи. Его использовали везде, где только было возможно. Женщины украшали одежду - платья и нижнее белье. Кружевные салфетки клали на стол и спинку дивана. Подушки и настольные лампы также имели кружевное отделки.

Каждый, кто носил кружевные украшения, пытался заботиться о них, поскольку они подчеркивали статус хозяина. Этот вид ремесла не утратил свою актуальность и в настоящем. Наиболее популярные и ценные виды кружева сейчас - это фламандские и венецианские.

День военной разведки Украины

Приказом Министра обороны Украины № 302 от 1 июня 2007 года «Об установлении Дня военной разведки Украины» с целью воспитания у военнослужащих патриотизма, верности военной присяге и боевым традициям, поддержания на высоком уровне престижа военной службы в органах военного управления, соединениях и военных частях разведки Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил установлен День военной разведки Украины, который отмечается ежегодно 7 сентября. Этот праздник не является общенациональным, а исключительно ведомственным.

Этот праздник - свидетельство признания особой роли, которую играет военная разведка в деле защиты национальных интересов государства. В сложных условиях открытой агрессии страна нуждается в эффективной и активной разведки, способной к оказанию оперативной, объективной и достоверной разведывательной информации, а также реальных прогнозов для принятия руководством страны важных государственных решений в сфере национальной безопасности.

Религиозный праздник

В церкви 7 сентября чтят память Святого Тита - одного из 70 апостолов, который также известен как ученик Святого Павла, который родился на острове Крит. Родители Тита были язычниками и любую другую веру категорически отрицали. Поэтому неизвестно, каким образом сам Тит пришел к решению проповедовать христианство. Согласно некоторым сведениям, в 49 году он стал сопровождать апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский собор. Вместе с Павлом Тит впоследствии путешествовал по Греции и выполнял поручения своего наставника.

Павел вскоре назначил Тита епископом на острове Крит, а еще одного ученика Тимофея - в Эфесе. Предание гласит о том, что Тит оставался в статусе епископа до самой своей смерти, он прожил 107 лет. Перед смертью успел посетить апостола Павла, который в то время находился в Риме, находясь в заключении.

Еще одного святого почитают в церкви 7 сентября - это Варфоломей. Известно, что Варфоломей проповедовал в Армении. В частности, на территории Баку его схватили и подвергли многочисленным мучениям.

Именины отмечают Варфоломей, Епифан. Иван, Мина, Регина, Ренат.