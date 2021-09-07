Умер американский актер, снимавшийся в сериале “Прослушка”: подозревают передозировку

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Нью-Йорке на 55-м году жизни скончался актер Майк Уильямс, который снимался в сериалах “Прослушка” и “Подпольная империя”. Об этом сообщил The New York Post, пишет УНН.

Детали

По информации издания, причиной смерти артиста могла стать передозировка наркотиков, вероятно героина или фентанила. Его тело нашел в квартире племянник.

Официальных данных об обстоятельствах смерти Уильямса пока нет.

Уильямс четыре раза за свою карьеру был номинирован на премию “Эмми”. Он родился и жил в Нью-Йорке всю свою жизнь и сыграл более чем в 50 кино- и телепроектах, в том числе “Однажды ночью”, “Бесси”, “Сообщество”, “12 лет рабства” и “Страна Лавкрафта”.

Напомним

В возрасте 88 лет умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он сыграл яркие роли в фильмах “Чочара”, “Женщина есть женщина”, “Стависки”, “Профессионал”, “Безумный Пьеро”, “Обезьяна зимой”, “Стукач”, “Борсалино”, “Сирена с” Миссисипи " .