Отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной является дерзкой демонстрацией - Резников

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Отказ России продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Украиной является дерзкой демонстрацией. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

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"Я это объясняю как по сути отказ Российской Федерации от Минских соглашений... Это дерзкая демонстрация всему международному обществу, что а нам все равно, о каких договоренностях вы ведете речь, нам все равно, что есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", - подчеркнул он.

Детали

Резников также не исключил вариант дополнительного снабжения Россией оружия боевикам через неконтролируемый Украиной участок границы.

Добавим

2 сентября Россия объявила, что не поддержит продление срока действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе после 30 сентября.

В мае текущего года Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца. Миссию продлили только на два месяца, до 31 июля.

В МИД Украины поведение РФ объясняют тем, что Кремль стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины.

Стоит также отметить, что, согласно решению от 22 июля, летом работа миссии была также продолжена всего на два месяца, до 30 сентября.

Миссия ОБСЕ работает в пунктах Донецк и Гуково с 29 июля 2014 года.