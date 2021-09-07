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В парке развлечений в США на аттракционе погибла 6-летняя девочка

В парке развлечений в США на аттракционе погибла 6-летняя девочка

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время катания на аттракционе в парке развлечений в Гленвуд-Спрингс в американском штате Колорадо погибла 6-летняя девочка. Об этом УНН пишет со ссылкой на американский канал CNN.

Детали

Согласно заявлению местного коронера, ребенок из Колорадо-Спрингс отдыхал со своей семьей, в воскресенье они посетили парк Glenwood Caverns.

По данным правоохранителей, девочка каталась на аттракционе Haunted Mine Drop, который, согласно описанию на сайте парка, “сбрасывает” посетителей на глубину около 33,5 метра в горную шахту.

В понедельник офис коронера сообщил, что подробности о травмах погибшей пока неизвестны, и на эту неделю запланировано вскрытие.

В заявлении говорится, что инцидент расследуется офисами шерифа и коронера. Никаких подробностей о том, что могло произойти, не сообщалось.

“Сразу после инцидента сотрудники Glenwood Caverns оказали первую помощь, пока не прибыли парамедики из спасательной службы Гленвуд-Спрингс и не констатировали, что ребенок умер”, — говорится в заявлении коронера.

Согласно веб-сайту парка, некоторые аттракционы имеют требования к возрасту и росту посетителей. Haunted Mine Drop, в частности, имеет требование к росту не менее 46 дюймов (1,17 метра).

Парк Glenwood Caverns сообщил, что будет закрыт до среды после несчастного случая.

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Источник: УНН
Теги: США, дети, парк, несчастный случай
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