В парке развлечений в США на аттракционе погибла 6-летняя девочка
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время катания на аттракционе в парке развлечений в Гленвуд-Спрингс в американском штате Колорадо погибла 6-летняя девочка. Об этом УНН пишет со ссылкой на американский канал CNN.
Детали
Согласно заявлению местного коронера, ребенок из Колорадо-Спрингс отдыхал со своей семьей, в воскресенье они посетили парк Glenwood Caverns.
По данным правоохранителей, девочка каталась на аттракционе Haunted Mine Drop, который, согласно описанию на сайте парка, “сбрасывает” посетителей на глубину около 33,5 метра в горную шахту.
В понедельник офис коронера сообщил, что подробности о травмах погибшей пока неизвестны, и на эту неделю запланировано вскрытие.
В заявлении говорится, что инцидент расследуется офисами шерифа и коронера. Никаких подробностей о том, что могло произойти, не сообщалось.
“Сразу после инцидента сотрудники Glenwood Caverns оказали первую помощь, пока не прибыли парамедики из спасательной службы Гленвуд-Спрингс и не констатировали, что ребенок умер”, — говорится в заявлении коронера.
Согласно веб-сайту парка, некоторые аттракционы имеют требования к возрасту и росту посетителей. Haunted Mine Drop, в частности, имеет требование к росту не менее 46 дюймов (1,17 метра).
Парк Glenwood Caverns сообщил, что будет закрыт до среды после несчастного случая.
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