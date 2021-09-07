Дело "Хизб ут-Тахрир": в России состоятся очередные суды над политзаключенными

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на Дону пройдут судебные заседания по делу “Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Детали

Как отметила Денисова, состоится судебное заседание касательно Вадима Бектемирова — магистр в области исламских наук, получил образование в ливанском университете “Аль-Джинан”. С начала репрессии в Крыму активно поддерживал и помогал политзаключенным и посещал незаконные суды над соотечественниками. Сегодня во время суда планируют допросить свидетелей по делу.

Также состоится суд над участниками “второй бахчисарайской группы” Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова.

Омбудсмен обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому и к международным правозащитным организациям, чтобы они посетили судебные заседания для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним

27 марта в 2019 году в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, в том числе и тех, кто пришел поддержать крымских татар, чьи дома обыскивали. Тех, которые снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. Активистов арестовали по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и Крыма организации “Хизб ут-Тахрир”.

Большинство арестованных — участники правозащитного объединения “Крымская Солидарность”. Умерова, Бекирова, Изета, Базарова и Айвазова обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (“Организация деятельности террористической организации”, к пожизненному лишению свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (“Участие в деятельности террористической организации”, до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (“Приготовление к насильственному захвату власти”, до 10 лет лишения свободы).