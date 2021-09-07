В "Слуге народа" говорят, отставки в правительстве возможны в трех министерствах
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение следующих недель в Кабинете министров возможны отставки в трех министерствах. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет УНН.
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"Это будут точечные изменения. Это не будут большие изменения, перезагрузки, когда мы избирали правительство Шмыгаля. Возможно, три министерства, но опять же, фамилии рано называть", - заявила Кравчук.
Детали
По ее словам, эта неделя не будет с кадровыми изменениями. Она добавила, что возможно обсуждение избрания председателя правоохранительного комитета.
При этом Кравчук подтвердила слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что отставки возможны в течение двух недель.
Дополнение
Как заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в течение следующих двух недель станет известно, по каким министрам поступят представления в Верховную Раду об увольнении.
Позже в "Слуге народа" рассказали детали отставок в сентябре. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Шмыгалем довольны, пойдут некоторые министры, Разумков останется.