В "Слуге народа" говорят, отставки в правительстве возможны в трех министерствах

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение следующих недель в Кабинете министров возможны отставки в трех министерствах. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет УНН.

Цитата:

"Это будут точечные изменения. Это не будут большие изменения, перезагрузки, когда мы избирали правительство Шмыгаля. Возможно, три министерства, но опять же, фамилии рано называть", - заявила Кравчук.

Детали

По ее словам, эта неделя не будет с кадровыми изменениями. Она добавила, что возможно обсуждение избрания председателя правоохранительного комитета.

При этом Кравчук подтвердила слова председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что отставки возможны в течение двух недель.

Дополнение

Как заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в течение следующих двух недель станет известно, по каким министрам поступят представления в Верховную Раду об увольнении.

Позже в "Слуге народа" рассказали детали отставок в сентябре. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Шмыгалем довольны, пойдут некоторые министры, Разумков останется.