Горсовет Харькова потратила 200 тысяч на стратегию города, которой нет
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Харьков живет без принятой стратегии развития города, на которую в горсовете потратили 200 тысяч гривен. Об этом заявили в Харьковском антикоррупционном центре, передает УНН.
“Чиновники нашего города любят говорить, что они планируют развитие Харькова на
Десятки круглых столов, десятки заседаний рабочей группы по разработке стратегии развития города Харькова на 2020 — 2030 годы под названием „Харьков: идеи для города — город для людей“.
Сейчас уже сентябрь 2021 года. Стратегия развития города Харькова на 2020 — 2030 годы не принята Харьковским городским советом до сих пор”, — говорится в сообщении ХАЦ.
Стратегия развития города — комплексный документ, где должны быть цели и задачи развития города. Наличие подобного документа является обязательным для получения государственного финансирования по различным программам. Но возможны два подхода: если такой документ “для галочки”, или когда его реально использует город, указывают в ХАЦ.
“На сегодняшний день, такого документа в Харькове вообще нету”, — резюмировали антикоррупционеры.
К слову
В конце августа в Харьковском горсовете проведены обыски. Чиновников Игоря Терехова подозревают в присвоении средств горожан. Как сообщили правоохранители, чиновники завышали цены на уборке жилых домов.
Речь о КП “Жилкомсервис”, которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где созданы ОСМД.