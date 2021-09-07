Горсовет Харькова потратила 200 тысяч на стратегию города, которой нет

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Харьков живет без принятой стратегии развития города, на которую в горсовете потратили 200 тысяч гривен. Об этом заявили в Харьковском антикоррупционном центре, передает УНН.

“Чиновники нашего города любят говорить, что они планируют развитие Харькова на 5-10-20 лет. На самом деле, нет.

Десятки круглых столов, десятки заседаний рабочей группы по разработке стратегии развития города Харькова на 2020 — 2030 годы под названием „Харьков: идеи для города — город для людей“.

Сейчас уже сентябрь 2021 года. Стратегия развития города Харькова на 2020 — 2030 годы не принята Харьковским городским советом до сих пор”, — говорится в сообщении ХАЦ.

Стратегия развития города — комплексный документ, где должны быть цели и задачи развития города. Наличие подобного документа является обязательным для получения государственного финансирования по различным программам. Но возможны два подхода: если такой документ “для галочки”, или когда его реально использует город, указывают в ХАЦ.

“На сегодняшний день, такого документа в Харькове вообще нету”, — резюмировали антикоррупционеры.

К слову

В конце августа в Харьковском горсовете проведены обыски. Чиновников Игоря Терехова подозревают в присвоении средств горожан. Как сообщили правоохранители, чиновники завышали цены на уборке жилых домов.

Речь о КП “Жилкомсервис”, которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где созданы ОСМД.