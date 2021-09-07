В Раде хотят заслушать министра здравоохранения

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать в парламенте министра здравоохранения Виктора Ляшко, сообщает корреспондент УНН.

Цитата:

"Стоило бы заслушать министра здравоохранения, потому что мы видим негативную тенденцию (с коронавирусом - ред.). И надо понимать и нам, чем мы можем помочь оперативно, и обществу - в какой ситуации мы сегодня находимся: чего ожидать, к чему готовиться. И чтобы у нас потом не возникало каких-то панических настроений в обществе", - сказал Разумков на заседании Согласительного совета ВР во вторник.

Контекст

В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 7 сентября, был зафиксирован резкий скачок числа заражений по сравнению с днем ранее: было зафиксировано 2197 случаев по сравнению с 773 случаями днем ранее.

Следует добавить, что Украина существенно отстает от заявленных действующим министром здравоохранения темпов. За лето, согласно обещанию, данному Виктором Ляшко, должно было быть проведено 10 млн прививок, тогда как только по состоянию на 7 сентября количество сделанных прививок с начала прививочной кампании (стартовала в феврале 2021 года) приблизилось к этому показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко следует уволить за невыполнение обещаний в условиях пандемии - эксперт