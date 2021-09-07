Украина предложила США создать зону свободной торговли

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина предложила Соединенным Штатам создать зону свободной торговли. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова", пишет УНН.

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"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам. Это зона свободной торговли между Украиной и США. Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги. Желательно их зарабатывать за счет того, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польше, затем тратить их на оборону", - сказал министр.

Детали

Также речь зашла о безвизовом режиме с США. По словам Кулебы, Украина постоянно нарушает с американскими партнерами вопрос безвиза, как с Великобританией и Канадой.

"С Канадой и с Британией мы уже продвинулись в этих шагах", - добавил он.

Что было ранее

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.

По итогам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорится об экономическом сотрудничестве между странами.