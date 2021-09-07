Украине не нужна американская система ПРО, нужна собственная - Кулеба

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украине нужна собственная система противовоздушной обороны. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Я очень хочу, чтобы мы не занимались демотивацией себя и своей страны. Конечно можно сказать, что Джавелин — это средство психологического сдерживания. Но в случае, если российские танки попрут вперед, останавливать мы их будем именно Джавелинами”, — отметил министр.

“Во-вторых, нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из США. Есть другие страны, владеющие ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней”, — подчеркнул он.

Детали

По словам Кулебы, противовоздушная и противоракетная оборона — это сейчас ключевые “дыры”, которые нужно заполнять, и МИД пока над этим активно работает.

Добавим

Министр обороны Украины Андрей Таран накануне встретился с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Во время разговора представителями американской делегации особенно отмечалась важность оказания помощи Украине в развитии ее противовоздушного и противоракетного потенциала.

Что было раньше

В августе вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что Украина заинтересована в расширении пакета по безопасности США для Украины, в частности за счет развертывания сил ПВО.