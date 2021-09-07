Кулуары ВР частично откроют для СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Таким образом, кроме 120 человек в пресс-центре на третьем этаже и 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала допускается присутствие до 40 журналистов в отведенной части кулуаров на втором этаже. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение, которое подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает УНН.

Детали

Как указано, с распоряжением Председателя Верховной Рады Украины “О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни” от 12 марта 2020 года № 151 (в редакции распоряжения Председателя Верховной Рады Украины от 16 июля 2021 года № 204) внесли следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

“7. На частичное исключение из пункта 1 настоящего распоряжения разрешить присутствие представителей средств массовой информации в административном здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 при наличии постоянной карточки аккредитации, выданной Аппаратом Верховной Рады Украины, и разовых дополнительных пропусков в таком количестве:

1) до 120 человек — в пресс-центре на третьем этаже;

2) до 30 человек — в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады Украины;

4) до 40 человек — в отведенной части кулуаров второго этажа пленарной части Верховной Рады Украины.

Установить, что:

1) в пресс-центр на третьем этаже допускается от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств — до 2 человек, от других изданий — по 1 человеку;

2) в отведенной части кулуаров второго этажа пленарной части Верховной Рады Украины допускается от телевизионных каналов не более одной съемочной группы (до 2 человек), от информационных агентств, в том числе фотокорреспондентов, — до 2 человек, от других изданий — по 1 человеку”;

2) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:

“5) организовать допуск представителей средств массовой информации к зданию Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 через подъезд № 1 и допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы балкона, кулуаров второго этажа пленарной части Верховной Рады Украины, кулуаров третьего этажа пленарной части Верховной Рады Украины, в порядке очереди после получения на посту охраны соответствующего разового дополнительного пропуска, подлежащего возвращению на этот пост охраны после окончания рабочего дня”.

Напомним

К примеру осенью прошлого года в ВР планировали с началом четвертой сессии парламента планировали допустить в кулуары журналистов, однако, из-за роста заболеваемости коронавирусом их решили не допускать.