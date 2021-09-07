Во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам заключения за нарушение карантинных правил

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за нарушение карантинных правил и распространение COVID-19 среди других. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

Вчера на судебном заседании в народном суде вьетнамской провинции Камау 28-летний Ле Ван Три был осужден за “распространение опасных инфекционных заболеваний”.

По данным агентства, мужчина вернулся в Камау с Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Он заразил коронавирусом восемь человек, один из которых умер после одного месяца лечения.

Также сообщается, что во Вьетнаме ранее приговорили еще двух человек до 18 месяцев и двух лет лишения свободы условно по таким же обвинениям.

В Камау, самой южной провинции Вьетнама, от начала пандемии зарегистрирован только 191 случай заболевания COVID-19 и два случая смерти, гораздо меньше, чем в Хошимине, в котором почти 260 тыс. случаев заражения и 10 685 случаев смерти.

Сейчас Вьетнам борется со вспышкой коронавируса, в результате которой уже заразилось более 536 тыс. человек и погибло более 13 тыс.

Напомним

С 23 августа во вьетнамском городе Хошимин усилили карантинные ограничения: людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. В город ввели войска, которые следят за соблюдением изоляции.

США предложили предоставить Вьетнаму дополнительную помощь для борьбы с COVID-19 в виде 1 млн доз вакцины.