В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг: погибли более 20 человек
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг с высоты 200 метров. В результате ДТП погибли 21 человек. Об этом сообщает УНН по данным NRC.
Детали
В боливийских Андах на пути из Морочат в Кияколо пассажирский автобус перевернулся и упал на 200 метров в ущелье вдоль дороги. В результате автокатастрофы погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних. Десять человек с травмами доставили в больницу. Вывести пострадавших из оврага помогали местные жители.
Пока неизвестно, почему перевернулся автобус и выжил ли водитель после аварии.
Отмечают, что в Андском регионе регулярно происходят серьезные ДТП, так как водители слишком быстро ездят по дорогам с крутыми поворотами.
Напомним
В эти выходные в китайской восточной провинции Аньхой со скалы упал пикап с 14 пассажирами. В результате аварии погибли 12 человек.
#FotoNoticias #Bolivia
Al menos 21 personas murieron y 10 resultaron heridas en accidente de bus camino a #Morochata , este lunes, en el departamento de Cochabamba.