В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг: погибли более 20 человек

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг с высоты 200 метров. В результате ДТП погибли 21 человек. Об этом сообщает УНН по данным NRC.

Детали

В боливийских Андах на пути из Морочат в Кияколо пассажирский автобус перевернулся и упал на 200 метров в ущелье вдоль дороги. В результате автокатастрофы погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних. Десять человек с травмами доставили в больницу. Вывести пострадавших из оврага помогали местные жители.

Пока неизвестно, почему перевернулся автобус и выжил ли водитель после аварии.

Отмечают, что в Андском регионе регулярно происходят серьезные ДТП, так как водители слишком быстро ездят по дорогам с крутыми поворотами.

Напомним

В эти выходные в китайской восточной провинции Аньхой со скалы упал пикап с 14 пассажирами. В результате аварии погибли 12 человек.