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Мошенники, среди которых граждане Украины, украли 3 млн евро латвийского банка: начато расследование

Мошенники, среди которых граждане Украины, украли 3 млн евро латвийского банка: начато расследование

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полиция осуществляет досудебное расследование для установления обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора, среди подозреваемых граждане Украины. Об этом УНН сообщили в МВД.

Цитата

“Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту мошенничества, в частности — завладение средствами в особо крупных размерах, подделка, использование заведомо поддельных документов и совершение незаконных действий в отношении залогового имущества”, — сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, предварительно установлено, что к совершению указанных уголовных правонарушений могут быть причастны лица, в том числе граждане Украины, связанные с компанией-нерезидентом, созданной по законодательству Швейцарской Конфедерации, и рядом украинских обществ. Известно, что досудебное расследование было начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств завладения средствами иностранного инвестора и причастных к противоправной деятельности лиц. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

Группа мошенников, которые находились под стражей в следственном изоляторе, присвоили 18 миллионов гривен граждан Украины и иностранцев с помощью фишинга.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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