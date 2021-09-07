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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 300 больных COVID-19. Три человека умерли

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 300 больных COVID-19. Три человека умерли

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 304 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 8 девочек в возрасте от 20 дней до 17 лет и 16 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 41 больного коронавирусом, а также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе — 53, Соломенском — 45, Святошинском и Дарницком — по 39 случаев.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5291 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 225 999. Преодолели вирус 217 225 жителей столицы.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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