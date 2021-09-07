Ухудшение ситуации с COVID-19: в правительстве в течение недели должны определиться с ограничительными мерами

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение текущей недели правительство определится относительно усиления ограничительных карантинных мероприятий, связанного с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Об этом во время заседания согласительного совета ВР заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает корреспондент УНН.

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"В течение этой недели Кабинетом министров Украины будет указано о потенциальных ограничительных мерах в связи с ситуацией и негативной тенденцией, которая сегодня наблюдается в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19", - заявил Мельничук.

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Как стало известно УНН из собственных источников, власти готовятся к введению усиленного карантина в столице с 15 сентября.

После этого министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина.

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.