В Винницкой области от острого отравления неизвестным веществом умерли двое несовершеннолетних сестер

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Гайсинском районе Винницкой области двое сестер 4 и 13 лет умерли от острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.

Детали

По словам начальника Гайсинского районного управления полиции Игоря Соломона, по данному факту полицией начато расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины. Одна из версий отравления — употребление грибов или лесных ягод.

“В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Окончательная причина смерти детей будет установлена после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Еще один ребенок из этой семьи — 12-летний мальчик находится в больнице”, — говорится в сообщении.

Также полиция будет проверять профессионализм действий врачей. Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в Ровенской области, впервые в этом году, зарегистрировали случай заболевания ботулизмом. Больного не спасли.



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