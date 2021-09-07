Международные резервы Украины достигли 9-летнего максимума: помогли деньги от МВФ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Международные резервы Украины выросли на 9,2% - до 31,6 млрд долл. США по итогам августа, достигнув девятилетнего максимума. Этому способствовало, в частности, получение 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда, сообщили УНН в Национальном банке Украины.

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"По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614,5 млн долл. США (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (больше от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в апреле 2012 года). В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1928,2 млн специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках общего распределения от МВФ", - сообщили в НБУ.

Детали

В НБУ добавили, что также динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:

операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало спрос, что позволило Нацбанку купить 368,8 млн долл. США. В то же время в течение августа регулятор продал 20,5 млн долл. США с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. В общем, по итогам августа, чистая покупка валюты Нацбанком на валютном рынке составляла 348,3 млн долл. США;

операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 8,8 млн долл. США (в эквиваленте). В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188,0 млн долл. США (в эквиваленте), из которых 33,7 млн долл. США - на обслуживание ОВГЗ, 18,2 млн долл. США (в эквиваленте) - на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Нацбанка в пользу МВФ в августе составили 204,3 млн долл. США (в эквиваленте)

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 31,6 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что, как указано, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Дополнение

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Пока же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания". 13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.