Еще 140 случаев COVID-19 зафиксировали в Одесской области

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на 7 сентября в Одесской области коронавирус диагностировали у 140 человек, из них 16 детей и 2 медработника.

Детали

Летальных случаев не было зафиксировано. Больше всего заболевших — в областном центре — 62. Всего с начала пандемии в регионе заболело 145 493 человека, 3089 скончались, 2965 продолжают болеть.

Напомним, что 6 сентября в Одесскую область на региональные склады прибыло 23 000 доз вакцины Pfizer. Теперь вакцина будет доступна для первой прививки, а не только для ревакцинации. С 7 сентября начнется распределение партии на медицинские учреждения. Ориентировочно 8-9 сентября должна стартовать вакцинация.