Фракция "Слуг народа" пополнилась новым нардепом: IT-шник Швачко принес присягу

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во время первого пленарного заседания шестой сессии ВР 9 созыва Антон Швачко принес присягу народного депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Антон Швачко присягнул на верность народу Украины с трибуны Верховной Рады.

Шве был избран в парламент по списку партии “Слуга народа” и прошел в ВР после назначения Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел в июле.

Справка

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список “Слуги народа” под № 139. На момент избрания был безработным. Однако председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что Антон Швачко IТ-специалист.