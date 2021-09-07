В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: семеро пострадали

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Вблизи города Люблин на востоке Польши во вторник утром произошло ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины, семеро украинцев пострадали, сообщает УНН со ссылкой на данные посольства Украины в Польше.

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"7 сентября 2021 года вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало 8 человек. В результате аварии пострадали 7 граждан Украины", - сообщили в посольстве в Twitter.

Детали

По сообщению, все пострадавшие оперативно размещены в госпитале в городе Люблин.

"Состояние пострадавших средней тяжести", - добавили в диппредставительстве.

Для оказания консульской помощи пострадавшим, в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.

Справка

Украинская диаспора в Польше является одной из самых многочисленных. Так, по данным МИД Польши, по состоянию на 2019 год в стране на польскую экономику работало около 2 млн украинцев, еще 40 тыс. студентов из Украины учились в польских учебных заведениях.