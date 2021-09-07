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Парламентский рейтинг: в Раду проходят четыре партии

Парламентский рейтинг: в Раду проходят четыре партии

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы в сентябре этого года состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент сохраняют четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

По данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду Украины, поддержку избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) получили бы такие четыре партии:

  • "Слуга народа" - 25,8%;
  • "Европейская солидарность" - 14,1%;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%;
  • "Батькивщина" - 10,6%.

Другие партии имеют следующие результаты:

  • "Сила и честь" - 4,9%;
  • партия Мураева "Наши" - 4,7%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%,
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,2%;
  • "Партия Шария" - 3,6%;
  • "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%;
  • условная партия Притулы - 3,2%.

Рейтинг других политсил не превышает 3%.

Напомним

По результатам предварительного опроса, проведенного в августе, в случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы также четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь","Батьківщина".

Добавим

Опрос проводился с 2 по 4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, ВР, партии
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