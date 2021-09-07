ДТП с украинцами в Польше: двое пострадавших в тяжелом состоянии, консул говорит о "переломаны хребты"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В результате ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины по последним данным пострадали девять человек, двое из них сейчас в тяжелом состоянии. Об этом рассказал Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает УНН.

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“На данный момент мы прорабатываем информацию, которая поступила от полиции. Консул сейчас находится в больнице, в одной больнице посетил трех наших граждан. У них повреждения, переломаны хребты”, — сказал Павлюк в эфире одного из телеканалов.

Детали

По его словам, касательно остальных наших граждан информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы.

“По информации, которую мы получили от полиции, в микроавтобусе, который ехал из Украины, в котором было 9 человек, попал в аварию. Двое — в тяжелом состоянии, семеро — средней тяжести”, — сообщил дипломат.

На уточняющий вопрос он ответил, что за рулем автобуса был украинец. По предварительным данным, он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, вероятно, заснул за рулем, в результате чего произошло ДТП, сообщил Генконсул.

Контекст

Вблизи города Люблин на востоке Польши во вторник утром произошло ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины. По сообщению, все пострадавшие оперативно размещены в госпитале в городе Люблин.