Турция говорит, работает с Катаром и США относительно использования аэропорта в Кабуле

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Турция работает с Катаром и Соединенными Штатами по поводу эксплуатации аэропорта Кабула в Афганистане. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, добавив, что безопасность в аэропорту является главной проблемой, пишет УНН.

Цитата:

"Мы работаем с Катаром и США по аэропорту Кабула", - сказал Чавушоглу.

Детали

По его словам, в настоящее время там работают 19 турецких технических специалистов.

"Но самый важный вопрос - кто будет обеспечивать безопасность? "Талибан" может обеспечивать безопасность за пределами аэропорта, но охранная компания или одно или два государства, которым международное сообщество может доверять, должны обеспечивать внутри", - указал глава МИД Турции, добавив, что для выполнения миссии может быть использована частная охранная компания, если талибы будут настаивать на том, чтобы в Афганистане не было иностранных сил.

Дополнение

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказывал, что движение "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении кабульским аэропортом после вывода американских войск из Афганистана. Переговоры направлены на обеспечение безопасности аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть страну, могли сделать это коммерческими рейсами.

И действительно, в Турции указывали, что талибы пытаются договориться с ними об управлении аэропортом.

В Катаре позднее также заявили, что работают с талибами для открытия аэропорта Кабула "как можно скорее".

К слову

31 августа представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина планирует продолжать эвакуацию своих граждан из Афганистана после 31 августа. По его словам, за последние несколько дней в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из страны.

В этом контексте следует отметить, что Президент Владимир Зеленский ранее провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Разговор шел о налаживании эффективного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины с территории Афганистана.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.