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Новости: УНН-Одесса
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Подорожание проезда в маршрутках ждет Одессу

Подорожание проезда в маршрутках ждет Одессу

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С 15 сентября проезд в одесских маршрутках, как ожидается, подорожает с 7 до 10 грн. Соответствующие информационные объявления начали расклеивать в различных маршрутных автобусах, курсирующих по городу.

В пресс-службе мэрии подтверждают, что оповещены о намерении перевозчиков, обслуживающих маршруты. Однако официального комментария руководства города нет.

Отметим, что о вероятном повышении цены за проезд в Одессе говорили еще прошлой осенью, однако проезд не был увеличен.

Сейчас цена составляет 7 гривен – на таком уровне ее установили в начале 2018 года. Вопрос повышения цены не требует согласования с городской властью и не будет рассматриваться ни горисполкомом, ни городским советом.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, маршрутки
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