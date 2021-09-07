Подорожание проезда в маршрутках ждет Одессу

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С 15 сентября проезд в одесских маршрутках, как ожидается, подорожает с 7 до 10 грн. Соответствующие информационные объявления начали расклеивать в различных маршрутных автобусах, курсирующих по городу.

В пресс-службе мэрии подтверждают, что оповещены о намерении перевозчиков, обслуживающих маршруты. Однако официального комментария руководства города нет.

Отметим, что о вероятном повышении цены за проезд в Одессе говорили еще прошлой осенью, однако проезд не был увеличен.

Сейчас цена составляет 7 гривен – на таком уровне ее установили в начале 2018 года. Вопрос повышения цены не требует согласования с городской властью и не будет рассматриваться ни горисполкомом, ни городским советом.