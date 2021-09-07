Талибы в Кабуле закрашивают уличные фрески и муралы и заменяют их религиозными лозунгами

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Руководство радикального афганского движения “Талибан” приняло решение закрасить многочисленные уличные фрески и граффити, которые украшали стены Кабула, и заменить их флагами талибов или религиозными лозунгами. Об этом сообщил журналистам один из лидеров кабульских уличных художников Омаид Шарифи, в настоящее время покинувший Афганистан, пишет УНН со ссылкой на NDTV.

Детали

Он рассказал, что афганские художники, объединенные в арт-группу ArtLords потратили около семи лет, чтобы украсить стены в афганской столице яркими граффити и настенными фресками, всего же этот коллектив художников этот создал более 2 200 фресок по всей стране с 2014 года. Однако теперь талибы повсеместно закрашивают их белой краской.

“Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционным саваном)”, — приводит во вторник слова Шарифи телеканал NDTV.

Контекст

Художник, который в настоящее время находится в лагере афганских беженцев в ОАЭ, рассказал, что он стал соучредителем ArtLords в 2014 году. Художники нередко рисовали на стенах социальные картины и карикатуры на влиятельных афганских лиц. Радикалы даже объявили их “неверными”. Шарифи напоминает, что при первой власти талибов в Афганистане (1996-2001 годы) изображения живых существ были строго запрещены, также уничтожались телевизоры и видеомагнитофоны.

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры “Талибан” заявили о своей полной победе.