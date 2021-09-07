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Новости: УНН-Одесса
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В Одессе начался капремонт Курсантской лестницы

В Одессе начался капремонт Курсантской лестницы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Одессе начался капитальный ремонт 160-метровой Курсантской лестницы, пишет УНН.

Детали

В ходе ремонта планируется разобрать старые аварийные ступеньки, укрепить их основание, частично заменить ступени на новые, устранить скользкую поверхность гранитных плит, укрепить подпорные стены, установить освещение и перила.

Курсантская лестница соединяет улицу Дюковскую с Балковской. Это одна из самых длинных и крутых лестниц общего пользования на Молдаванке. Была создана в 19-ом веке.

За долгие годы эксплуатации старые ступени лестницы разрушились, наклонились вниз, стали травмоопасными, основание под ними вымыто осадками, а отсутствие перил сделало невозможным спуск и подъем по лестнице в гололед. Бюджет работ составляет 1 495 000 грн. Завершить капремонт планируют в октябре нынешнего года.

Источник: УНН
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