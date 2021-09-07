Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Заключение замглавы Меджлиса в Крыму: Полозов рассказал подробности дела
Заключение замглавы Меджлиса в Крыму: Полозов рассказал подробности дела
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
13050

Ангела Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом в должности канцлера

Ангела Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом в должности канцлера

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила на пленарном заседании Бундестага — последнем перед парламентскими выборами 26 сентября, пишет УНН.

Речь Меркель продлилась 14 минут. Канцлер говорила о борьбе с изменением климата, о развитии “зеленой” энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Глава правительства воспользовалась возможностью в очередной раз призвать граждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В конце выступления она подняла тему внутренней политики, чем вызвала недовольство оппозиции.

Детали

Меркель поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, из-за чего была вынуждена отвечать на неодобрительные выкрики депутатов. “Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и „зелеными“, которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий”, — сказала канцлер. После того, как ее перебили неодобрительными выкриками со стороны, где располагается фракция Левой партии, Меркель ответила: “Я просто говорю правду”.

“Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее”, — продолжала канцлер, вернувшись к выступлению. После этого ее перебили во второй раз, на что она ответила более эмоционально: “Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут — в сердце нашей демократии”.

Контекст

Одна из возможных будущих правительственных коалиций — социал-демократы (СДПГ), “зеленые” и левые. Меркель уже говорила, что лично она была бы однозначно против участия левых. Она критикует другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят. В целом и СДПГ, и “зеленые” говорили, что ряд требований левых для них неприемлемы. В их числе — выход из НАТО и незамедлительное прекращение участия во всех военных операциях.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн — Вестфалия — самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока ХДС/ХСС. Согласно опросам, за них готовы отдать голос 20% населения, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 25%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет представляющий СДПГ Олаф Шольц.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Согласно конституции, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, Бундестаг ФРГ

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.