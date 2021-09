Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо состоится в Париже 9 сентября

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо во Франции отдадут в четверг, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов. О церемонии прощания с легендой французского кино в день смерти актера объявила администрация президента Франции, пишет УНН со ссылкой на французское радио RFI.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.

Детали

“Национальным сокровищем” назвал великого актера президент страны Эмманюэль Макрон, откликаясь на известие о том, что Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. “Мы все узнаем в нем себя”, — отметил президент Франции, объявивший позже о проведении общенациональной церемонии прощания с актером, который вошел в историю мирового кино.

Торжественные почести Бельмондо воздадут в четверг, 9 сентября, в парижском Доме инвалидов, который стал местом проведения не только воинских церемоний, но и чествования выдающихся людей Франции.

Два года назад, в сентябре, здесь прошла народная церемония прощания с президентом Жаком Шираком, а в начале октября 2018 года последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

Добавим

Имя любимца французов Бельмондо и его ласковое прозвище “Бебель” в эти дни идет рядом с эпитетом “Великолепный” (Le Magnifique): так называлась культовая комедия, в которой Бельмондо сыграл в 1973 году. Сегодня этот эпитет — на обложках газет и журналов, в нескончаемых заявлениях, словах памяти, скорби и прощания с целой эпохой французского кино.

В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более трех миллионов зрителей фильмом “Баловень судьбы” (1988). За эту картину режиссера Клода Лелуша актер получил главную кинопремию Франции “Сезар”. Ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо — “Ас из асов” (1982), собрав более чем 3,5 миллиона телезрителей.

“Более 60 лет он заставлял французов смеяться и переживать”, а своей “солнечной жизнерадостностью” и “взрывами смеха” заслужил “настоящий приз зрительских симпатий” и любви публики, подчеркивается в специальном заявлении администрации президента Франции.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA