Незаконно получал возмещение НДС: на границе с Польшей задержали гражданина Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На границе с Польшей был задержан украинец, предъявлявший ложные документы, подтверждающие покупки в Польше с возможностью возмещения НДС при таможенном оформлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

Как сообщается, работники Центрального антикоррупционного бюро (CBA) задержали гражданина Украины, который должен был требовать возмещения НДС на границе. Известно, что это еще один человек, который был задержан в рамках расследования взяток для работников таможни.

Цитата

“Выводы следствия показывают, что задержанный предъявлял ложные документы, подтверждающие покупки в Польше с возможностью возмещения НДС при таможенном оформлении. Они составили более 200 тысяч злотых. В обмен на помощь задержанный должен был платить взятки таможенникам”, — говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что суд решил арестовать подозреваемого на три месяца. Сейчас в этом деле обвиняется более 40 человек.

Напомним

В феврале 2020 СБУ блокировала возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен.