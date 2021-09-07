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Мэр Ивано-Франковска пообещал 100 тысяч первой женщине, забеременевшей после вакцинации. Но потом заявил, что шутит

Мэр Ивано-Франковска пообещал 100 тысяч первой женщине, забеременевшей после вакцинации. Но потом заявил, что шутит

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания 8 сентября пообещал 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Затем в Facebook заявил, что шутит, пишет УНН.

Цитата:

"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, потому что не забеременеет. Поэтому, я вам серьезно говорю. Если такой случай произойдет - то первой нужно выплатить хорошую премию. 100 тысяч гривен. Потому что говорят, что я злой, депремирую. А я вот хочу премировать", - сказал он.

Детали

Позже он добавил к этому заявлению новое - в Facebook. Говорил о фейках о вакцинации. В частности, и относительно упомянутого на совещании.

"Шучу конечно. Но в сказанном смешного мало. Потому что все это - это те мифы, которые распространяются в сетях о страхах вакцинации. О якобы побочных эффектах и последствиях прививки", - написал он.

Дополнение

К слову, ранее Марцинкив пригрозил работникам городского совета увольнением, если они не привьются против COVID-19 и дал им две недели, чтобы сделать прививку. Затем на своей странице в Facebook он опубликовал пост с заголовком "пора колоться". "Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будут депремирования и сокращения. Это людей мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", - говорится в посте.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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