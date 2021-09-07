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В правительстве планируется 3-4 кадровых замены - Арахамия

В правительстве планируется 3-4 кадровых замены - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В правительстве планируют 3-4 кадровых замены. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

"Планируются три-четыре кадровые замены, но мы не будем их анонсировать заранее, потому что это вредит работе того министерства о котором упоминается. Ведь уже на следующий день после того, как журналисты в заголовках показывают, что такой-то министр уже уходит, его после этого уже никто не слушает. Держим интригу", - заявил Арахамия.

В частности, он добавил, что собеседования с потенциальными кандидатами, которые могут возглавить министерства ведутся, однако вопрос сколько людей их проходят снова оставил интригой.

Дополнение

К слову, вчера Арахамия заявил, что в течение следующих двух недель станет известно относительно каких министров поступят представления в Верховную Раду об увольнении.

На вопрос, кого будет касаться ротация и когда увидим представление Арахамия ответил: "Это мы увидим в течение следующих двух недель. Мы сделаем заседание фракции, пообщаемся. Сделаем оценку деятельности министров. У нас кстати был внутренний опрос депутатов нашей фракции по рейтингу министров. У нас есть свой внутренний рейтинг министров. Я вам скажу, что мнение фракции очень совпадает с потенциальными людьми, которые могут оставить Кабмин.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, отставка
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