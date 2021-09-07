"Я вакцинировался": Косюк показал свой сертификат в приложении "Дія" и призвал украинцев делать прививки от COVID-19

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Глава правления МХП Юрий Косюк призвал украинцев делать прививки от коронавируса, передает УНН.

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"Сегодня обращаюсь к каждому из своих подписчиков. Вакцинируйтесь от COVID-19!

Вы видите, как упала скорость распространения пандемии после вакцинации. Поэтому позаботьтесь о себе, своих семьях. Если вы не вакцинировались, то можете нести угрозу своим родным и близким", - написал он на своей странице в Facebook.

Косюк продемонстрировал свой сертификат в электронном приложении "Дія", и добавил, что поможет прививаться от COVID-19 своим сотрудникам.

"Я много раз повторял, что МХП - это о людях. О вашей ежедневной безопасности, комфорте и уверенности в будущем. И именно поэтому МХП приложит максимум усилий для того, чтобы уберечь и поддержать 28 тысяч наших сотрудников.

На сегодня мы вакцинировали почти всех сотрудников центрального офиса. А это почти 1000 человек. Начали вакцинацию и на предприятиях холдинга", - добавляет глава правления МХП.

Косюк напомнил, что вакцинация в Украине не является принудительной.

"Но в самый неподходящий момент не прощается неосведомленность и легкомыслие по отношению к здоровью своему и своих близких", - комментирует он.