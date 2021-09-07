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Стрельба из арбалета в школе: 19-летней девушке сообщили о подозрении

Стрельба из арбалета в школе: 19-летней девушке сообщили о подозрении

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Девушке, которую задержали за ранение двух учителей из арбалета на территории школы в Полтаве сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.

Цитата

“Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчане сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Добавим, что как пишут местные СМИ девушке приснилось, что она должна кого-то убить.

Дополнение

6 сентября в 10:30 на территории общеобразовательной школы № 11 в Полтаве неизвестная женщина выстрелами из арбалета причинила ранения двум учителям.

Полиция установила личность, которая ранила из арбалета двух педагогов. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

Также правоохранители открыли производство из-за ранения из арбалета двух педагогов на территории школы в Полтаве.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Полтава и Полтавская область
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