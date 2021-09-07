В "Слуге народа" нашли "ход" для борьбы с поправочным спамом - Арахамия

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В "Слуге народа" нашли "ход" для борьбы с поправочным спамом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Первый день работы очень напряженный. Законодательная повестка не так напряжена, но подготовительные процессы очень активны сейчас. ... у нас есть большие законы, будут драки. Есть (законы - ред.) с этим поправочным спамом. У нас есть закон об олигархах, есть закон налоговый, там рекордное количество поправок - где-то 11200. Мы придумали "ход", но какой я не буду говорить", - заявил Арахамия.

Дополнение

Еще в апреле прошлого года Рада изменила Регламент для противодействия "поправочному спаму".

Однако, проблема вновь стала остро, особенно на фоне рассмотрения в ВР спорного законопроекта № 5600 о повышении налогов, который еще называют "ресурсным". По последним данным, в законопроект, которым вводят том числе и новую, высокую ренту на железную руду, ко второму чтению подано более 10 тыс. поправок - новый рекорд Верховной Рады.