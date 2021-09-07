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В "Слуге народа" нашли "ход" для борьбы с поправочным спамом - Арахамия

В "Слуге народа" нашли "ход" для борьбы с поправочным спамом - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В "Слуге народа" нашли "ход" для борьбы с поправочным спамом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

"Первый день работы очень напряженный. Законодательная повестка не так напряжена, но подготовительные процессы очень активны сейчас. ... у нас есть большие законы, будут драки. Есть (законы - ред.) с этим поправочным спамом. У нас есть закон об олигархах, есть закон налоговый, там рекордное количество поправок - где-то 11200. Мы придумали "ход", но какой я не буду говорить", - заявил Арахамия.

Дополнение

Еще в апреле прошлого года Рада изменила Регламент для противодействия "поправочному спаму".

Однако, проблема вновь стала остро, особенно на фоне рассмотрения в ВР спорного законопроекта № 5600 о повышении налогов, который еще называют "ресурсным". По последним данным, в законопроект, которым вводят том числе и новую, высокую ренту на железную руду, ко второму чтению подано более 10 тыс. поправок - новый рекорд Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, Слуга народа
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