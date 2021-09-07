Теннисистка Ястремская стала первой украинкой, которая прошла в полуфинал US Open в миксте

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинка Даяна Ястремская вместе с австралийцем Максом Перселлом вышли в полуфинал микста на Открытом чемпионате США по теннису. Об этом сообщает УНН по данным официального сайта турнира.





Детали

В четвертьфинале US Open Ястремская и Парселл в двух сетах со счетом 6:2 и 6:3 обыграли Ярославу Шведову из Казахстана и Фабриса Мартена из Франции.

Игра длилась 51 минуту.

Напомним

В поединке за выход в четвертьфинал украинского-австралийский дуэт со счетом 6:3 и 6:3 обыграл Габриелу Дабровски и Маркуса Дениэлла.