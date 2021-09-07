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В Кабуле талибы запрещают журналистам снимать протесты

В Кабуле талибы запрещают журналистам снимать протесты

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Боевики радикального афганского движения “Талибан” не разрешают журналистам производить съемку протестов, которые проходят в Кабуле. Об этом сообщает во вторник руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

“Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?”, — написал он.

Как ранее сообщил в Twitter Наджафизада, во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста под лозунгами, критикующими Пакистан. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, они обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

По информации Agence France-Presse, талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Справка

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры “Талибан” заявили о своей полной победе.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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