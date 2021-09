В Кабуле талибы запрещают журналистам снимать протесты

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Боевики радикального афганского движения “Талибан” не разрешают журналистам производить съемку протестов, которые проходят в Кабуле. Об этом сообщает во вторник руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

“Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?”, — написал он.

Как ранее сообщил в Twitter Наджафизада, во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста под лозунгами, критикующими Пакистан. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, они обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

Media cameras are confiscated, journalists are asked not to film and some are turned away. Protestors continue to march in Kabul at gunpoint. Where is the freedom to protest and the freedom to report about it?