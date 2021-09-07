Нападение на олимпийца-нардепа Беленюка с оскорблениями: полиция закрыла дело

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полиция закрыла уголовное производство, открытое из-за конфликта молодых людей с олимпийским чемпионом Токио-2020 и народным депутатом от президентской политсилы "Слуга народа" Жаном Беленюком на столичном Печерске, где к нему приставали с оскорбительными фразами. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Так, Тищенко подтвердила, что полиция закрыла уголовное производство, открытое по факту оскорблений в адрес Беленюка из-за отсутствия состава преступления.

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"(Закрыли - ред.) по заявлению потерпевшего", - добавила Тищенко.

Контекст

13 августа Беленюк сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные ему молодые люди подошли к нему в центре Киева и пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбительные вещи.

Полиция открыла производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Позже сам Беленюк поблагодарил глав Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и Национальной полиции Украины за оперативную реакцию на нападение.