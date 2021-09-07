Массовое тестирование на COVID-19 перед праздником Рош ха-Шана помогло бы избежать вспышки коронавируса - эпидемиолог

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы перед самым началом празднования иудейского нового года Рош ха-Шана, куда прибыло несколько десятков тысяч хасидов, провели массовое тестирование на коронавирус, вспышки заболевания можно было бы избежать. Так считает эпидемиолог Наталья Виноград. По ее мнению, тестирование - оптимальный вариант контроля инфекции, сообщает УНН.

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"Тестирование - эффективная мера и дает раннее выявление еще до начала клинической симптоматики, что позволяет вовремя ввести ограничительные меры и тем самым предотвратить большие эпидемические осложнения. Тестирование крайне необходимо там, где есть массовые собрания людей", - заявила эпидемиолог.

По мнению Натальи Виноград, только температурного скрининга и опросов о состоянии здоровья - недостаточно. "Человек становится заразным и составляет эпидопасность для окружающих еще до начала клинической манифестации, это особенность этого заболевания", - напомнила она.

Детали

В постановлении по противоэпидемическим мерам для приема хасидов в Умани, которое Минздрав издал недавно, о массовом тестирования перед самым началом мероприятия - ни слова.

Эту информацию УНН подтвердила и Лариса Качанова, начальник Уманского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы.

"Массового тестирования перед началом не было, они въезжать сюда должны либо вакцинированные, либо с ПЦР-тестом, который сделан не позднее, чем за 72 часа до момента выезда", - рассказала она.

Однако даже с ПЦР-тестированием в Умани уже 11 случаев заболевания коронавирусом. На месте празднования Рош ха-Шана находятся 8 инфицированных хасидов, а трех других отправили в Израиль из-за плохого состояния. Врачи предполагают, что хасиды заразились коронавирусом именно в Украине, сообщает израильское издание Mako.

Так, массовое тестирование непосредственно перед мероприятием помогло бы избежать появления коронавирусной инфекции среди хасидов.

Тем более с помощью тестирования о болезни можно узнать за семь дней до появления первых симптомов. Такое стало возможно благодаря сверхчувствительному ИФА-тесту на антиген коронавируса, который разработали отечественные ученые компании "Диапроф-Мед".

Аналитическая чувствительность такого теста составляет 10 пг/мл. Это означает, что украинский тест по меньшей мере в 75 раз чувствительнее лучшего экспресс-теста компании Abbott (750 пг/мл). При этом стоит намного дешевле - всего 70 гривен, таким образом экономически выгодный для массового тестирования. По информации производителей "Диапроф-Мед", ИФА-тест на антиген является полноценной альтернативой ПЦР-методу, при этом не требует специального дорогостоящего оборудования и может проводиться на базе любого медицинского учреждения. Итак, если проводить такие тестирования перед самым началом любого мероприятия, вспышки COVID-19 можно будет избежать.