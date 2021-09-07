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В Греции на святой горе Афон вспыхнули лесные пожары

В Греции на святой горе Афон вспыхнули лесные пожары

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На греческой горе Афон, где расположены 20 монастырей, загорелись леса. С огнем борются не менее 40 пожарных. Об этом сообщает УНН по данным eKathimerini.

Детали

На гору Афон для тушения лесного пожара, который стремительно распространяется из-за сильного ветра, были направлены четыре самолета и примерно 40 пожарных.

По данным пожарной бригады, место пожара отдаленное и труднодоступное. Также отметили, что сначала пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны.

Напомним

Этим летом в Греции произошли масштабные пожары из-за сильнейшей за последние 30 лет жары, когда температура в стране достигла 45 ℃.

В общенациональном телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнуло 586 лесных пожаров.

Огонь в течение двух недель уничтожил почти 100 тыс. гектаров. Погибли три человека, сотни остались без крова, более тысячи человек эвакуировали. Ранее местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.

Источник: УНН
Теги: Греция, пожары
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