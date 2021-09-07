В Греции на святой горе Афон вспыхнули лесные пожары
КИЕВ. 7 сентября. УНН. На греческой горе Афон, где расположены 20 монастырей, загорелись леса. С огнем борются не менее 40 пожарных. Об этом сообщает УНН по данным eKathimerini.
Детали
На гору Афон для тушения лесного пожара, который стремительно распространяется из-за сильного ветра, были направлены четыре самолета и примерно 40 пожарных.
По данным пожарной бригады, место пожара отдаленное и труднодоступное. Также отметили, что сначала пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны.
Напомним
Этим летом в Греции произошли масштабные пожары из-за сильнейшей за последние 30 лет жары, когда температура в стране достигла 45 ℃.
В общенациональном телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнуло 586 лесных пожаров.
Огонь в течение двух недель уничтожил почти 100 тыс. гектаров. Погибли три человека, сотни остались без крова, более тысячи человек эвакуировали. Ранее местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.
Fire breaks out on Mount Athos https://t.co/sjKQhwQnzf pic.twitter.com/G5stjI6e10— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 7, 2021