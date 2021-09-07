Гибель мэра Кривого Рога: полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Правоохранители рассматривают две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Они касаются самоубийства. Об этом рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Главным следственным управлением по результатам полученных данных предварительного расследования, в том числе судебно-медицинских экспертиз, которые уже завершены, данных полученных во время следственного эксперимента опровергнута версия о совершении умышленного убийства Павлова и инсценировки самоубийства", - сказал Батюк.

Детали

По его словам, эти две версии были опровергнуты.

"На сегодняшний день ... основными версиями является самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на посту мэра. И есть версия, все же, следствие, учитывая личность потерпевшего, его образ жизни, не исключает версию о доведении его до самоубийства", - рассказал Батюк.

Он также добавил, что смертельный выстрел в Павлова был осуществлен с близкого расстояния.

Контекст

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым. Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова выполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.