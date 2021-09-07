Минобороны Чехии обвинило Россию в дискредитации миссии ЕС в Мали

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Россия пытается убедить жителей Мали, что Евросоюз с помощью международной военной миссии оккупирует их страну, считает заместитель министра обороны Чехии Ян Хавранек, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

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По словам чешского замминистра, Россия “пытается убедить малийцев, что ЕС оккупирует Мали”, и “очень активна в этом вопросе”. “Но это абсолютно не так. Мы должны объяснять местным жителям, почему мы здесь и чем занимаемся”, — приводит слова Хавранека издание.

Это заявление Хавранек сделал на неформальной встрече министров обороны стран ЕС, которая прошла в Словении 2 сентября.

В качестве решения проблемы замминистра предложил коллегам из стран ЕС активнее информировать жителей Мали о работе миссии и сосредоточиться на развитии стратегических коммуникаций, в особенности в Африке.

По словам Хавранека, Чехия, под командованием которой миссия находилась в 2020 году, должна использовать полученный в Афганистане опыт для укрепления потенциала и возможностей миссии в Мали.

Справка

Евросоюз принял решение о создании миссии European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) в 2013 году, ее численность в настоящее время составляет около 900 человек. Основной вклад в работу миссии, согласно данным на ее сайте, вносят Германия, Испания и Чехия: военные обучают и консультируют вооруженные силы западно-африканской страны.