На завтрашнее внеочередное заседание ВР хотят пригласить вице-премьера по вопросам НАТО

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На внеочередное заседание парламента, которое состоится в среду, 8 сентября, где планируется рассмотреть обращение ВР к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО, хотят пригласить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

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На вопрос, на сколько нам нужно MNNA - двусторонний статус основного союзника США вне НАТО, - вопрос о чем Рада хочет рассмотреть завтра на внеочередном заседании, и не притормозит ли это наше вступление в НАТО, Арахамия ответил: "Такие есть опасения. Я их высказывал еще тогда, когда общался с господином Гончаренко (инициатор рассмотрения вопроса - ред.) и были собраны подписи в конце того сезона".

"Сегодня такие же опасения есть, их выражает уже публично министр иностранных дел и госпожа Стефанишина. Завтра мы их пригласим в парламент, пусть они это скажут и потом будут депутаты решать", - отметил председатель фракции "СН".

"Если мы действительно увидим такие оговорки, то, действительно, лучше не голосовать", - сказал Арахамия, добавив, что "именно такой призыв, один в один" парламентом был проголосован в 2017 году, "но без ответа остался".

Детали

Также он отметил, что "вопрос вступления в НАТО - это коллегиальное решение". "США еще раз подтвердили, что если бы завтра было голосование, они бы категорически выступали бы за вступление Украины в НАТО. У нас есть стратегия, будем настаивать, работать с другими странами для того, чтобы убеждать, приближать этот момент", - заявил Арахамия.

В частности, он отметил, что несмотря на военный конфликт на территории нашего государства, мы можем вступить в НАТО. "Я думаю, что это возможный сценарий. Это вопрос политический и решение политическое", - отметил председатель фракции "СН".

Дополнение

В среду, 8 сентября, парламент соберется на внеочередное заседание. На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380).