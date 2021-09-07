Талибан представил новое правительство Афганистана

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд, пишет УНН со ссылкой на брифинг радикального движения.

Ранее создание кабинета министров анонсировалось дважды и откладывалось. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, приемлемую для мирового сообщества, следовало из сообщений СМИ.

28 августа спикер “Талибана” Забихулла Муджахид говорил, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также центральный банк.

Состав временного правительства Афганистана выглядит следующим образом: